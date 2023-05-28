عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا الجمعة والسبت على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.