العالم اليوم - بالفيديو.. ماعز زائر في أحد مراكز الاقتراع بتركيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ماعز زائر في أحد مراكز الاقتراع بتركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 01:19 مساءً - في مشهد طريف وثقته كاميرات الهواتف المحمولة دخل ماعز إلى أحد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية.

ودخل الماعز إلى مركز الاقتراع، وطرافة المشهد دفعت الموجودين داخل المكان لتصويره.

ولم يعرف ما إذا كان دخوله صدفة أم أن أحدا اصطحبه معه إلى مركز الاقتراع.

وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

فيما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيراً إلى عزم الهيئة الكشف في وقت مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الاقتراع.