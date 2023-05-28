رئيسة وزراء إيطاليا: علاقاتنا مع الصين ممكنة دون اتفاق الحزام والطريق

جدة - نرمين السيد - قالت جورجا ميلونى، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم الأحد، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة، حتى دون أن تكون بلادها جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك فى الوقت الذى تبحث حكومتها التخلى عن المشروع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وإيطاليا هى الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة بمشروع الحزام والطريق الصينى، الذى يحيى من جديد طريق الحرير لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما ورائهما، بإنفاق ضخم على البنية التحتية، بحسب وكالة "رويترز". وأضافت "ميلونى"، فى مقابلة مع صحيفة "ال ميساجيرو" اليومية، أن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذى وقعت عليه فى 2019، وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل. وقالت ميلونى: "تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة". وينتهى الاتفاق فى مارس 2024، وسيتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته فى الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر.

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