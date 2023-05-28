العالم اليوم - بيان بشأن حادثة الطائرة المصرية في جدة

انتم الان تتابعون خبر بيان بشأن حادثة الطائرة المصرية في جدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 02:16 مساءً - قالت شركة مصر للطيران إن إطار طائرة تابعة لها انفجر، لكنها هبطت بأمان في وجهتها بالمملكة العربية السعودية صباح الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة (إم إس 643) أقلعت من مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح الأحد وانفجر أحد إطاراتها أثناء هبوطها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

وقال البيان إن الطائرة بوينغ 738 هبطت بأمان على المدرج ونزل جميع الركاب دون الإبلاغ عن إصابات.

ولم توضح الشركة سبب المشكلة، وقالت إنها تفحص الطائرة وتقوم بصيانتها.