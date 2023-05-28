العالم اليوم - لليوم الثاني.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ ستورم شادو

انتم الان تتابعون خبر لليوم الثاني.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ ستورم شادو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" البريطاني خلال يوم واحد، بالإضافة إلى قتل ما يصل إلى 545 عسكريا أوكرانيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و6 صواريخ من طراز هيمارس خلال يوم واحد".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق غوفتنيفوي في مقاطعة خاركيف وكوباني في مقاطعة زابوريجيا وسلافنوي في دونيتسك.

وأعلنت الوزارة أيضا عن مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين في جبهات القتال المختلفة في خاركيف ولوغانسك وزابوريجيا، كما أعلنت عن تدمير العديد من القطع والمعدات الحربية.

وقالت الوزارة إن الجيش الروسي تمكن من القضاء على نحو 545 عسكريا أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 340 منهم قتلوا في اتجاه دونيتسك، بواسطة قوات مجموعة "جنوب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السبت إن قواتها اعترضت صاروخين من طراز "ستورم شادو" وعدة صواريخ من طراز "هيمارس" الأميركي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت أيضا القوات الروسية اعترضت صواريخ "هارم" الأميركية الصنع ذات المدى الأقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" في وقت سابق، فيما طلبت كييف من برلين مؤخرا تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس"، غير أنه لم يعرف بعد ما إذا وافقت ألمانيا على طلب أوكرانيا.