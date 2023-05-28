«القاهرة الإخبارية»: 3 مراحل تنتظر الاتفاق المبدئى بشأن الدين الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن الاتفاق المبدئى الذى جرى بشأن سقف الدين الأمريكى، سيمر بـ3 مراحل، أولها أن يذهب إلى مجلس النواب الأمريكى من أجل التصويت عليه.





وأضاف "نور الدين" خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه فى حالة الموافقة على الاتفاق المبدئى الذى أعلنه، كيفن مكارثى، بين أعضاء مجلس النواب، سوف ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهى مجلس الشيوخ، والمتوقع أن يوافق عليه؛ لأن أغلبية أعضائه تنتمى إلى الحزب الديمقراطى، ثم بعد ذلك ينتظر توقيع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى نفس اليوم، وإقرار القانون النهائى؛ من أجل إنهاء الأزمة التى استمرت لأسابيع طويلة.

وقال مصدر مطلع، إن البيت الأبيض ومفاوضين جمهوريين من مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ؛ لتجنب التخلف عن سداد الدين الحكومى، بحسب "رويترز".

وأجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى، اتصالات هاتفية، اليوم الأحد، بخصوص رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد الدين فى غضون ما يزيد على الأسبوع بقليل.

وحذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفى من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو، مما قد يؤدى إلى تعثر فى السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكى ويفاقم تكلفة الاقتراض.