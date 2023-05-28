الديون الأمريكية.. تداعيات مؤلمة لأزمة سقف الدين (فيديوجراف)

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مؤخرًا، أن السيولة المتوافرة حاليًا بالخزانة تكفى حتى أوائل يونيو فقط، ما يعنى أن أزمة الديون تهدد بتوقف سداد معاشات الضمان الاجتماعى التى يعتمد عليها 66 مليون متقاعد وعامل معاق وآخرين.
كما تهدد الأزمة بتأخر دفع رواتب مليونى موظف فيدرالى، وحرمان 1.4مليون فرد عسكرى فى الخدمة من أجورهم، علاوة على تأثر معاشات قدامى المحاربين الفقراء وأسرهم التى لازالت على قيد الحياة.
كما يؤدى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديوان إلى خفض تصنيفها الائتمانى، ما سيمثل ضربة مباشرة لاستثمارات الأمريكيين، وستفقد الأسهم الأمريكية ثلث قيمتها، وترتفع أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية.
كما تقود الأزمة لانكماش اقتصادى 4% وارتفاع البطالة 8%، إذ سيفقد مليون شخص وظائفهم خلال أسبوع، وسيفقد 7 ملايين وظائفهم خلال 6 أسابيع.
وعلى مستوى العالم، ستردد أصداء تخلف أمريكا عن سداد الديون، لتنذر الأزمة بتداعيات دراماتيكية على أسواق الأوراق المالية الأمريكية والعالمية، وسينهار سوق الديون الأمريكية البالغة 24 تريليون دولار . كما يشكك تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها فى قدرتها على الاستجابة للطوارئ وسداد التزاماتها.
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