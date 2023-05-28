ألف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين الاسبوع الماضي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 28 مايو 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- تنقل أكثر من 33 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 61 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 16375 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 17257 شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.
وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 61 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.
وأضافت أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لجميع المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، أما الجانب الإسرائيلي فأعاد 15 مواطنا ومنعهم من السفر خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.
وكالات انباء فلسطينية
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