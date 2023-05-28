الكرملين: روسيا تواجه حاليا حربا على كل الجبهات

جدة - نرمين السيد - وأكد بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة، مضيفًا: "هناك حرب مستمرة تجرى ضدنا، وهذه الحرب تجرى على جميع الجبهات سواء كان ذلك فى الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

وشدد المتحدث باسم "الكرملين" على أن خصوم روسيا يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا. وتابع قائلاً: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التى كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين فى الغرب الجماعى الذين لا يأبهون من ارتكاب أى شىء شائن الآن".