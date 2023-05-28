وزير الصحة البريطانى: لا تفاوض بشأن الأجور مع نقابة التمريض

جدة - نرمين السيد - قال ستيف باركلى، وزير الصحة البريطانى، اليوم الأحد، إن الحكومة لن تتفاوض مع نقابة التمريض بشأن الأجور، وهو ما يعنى أن خطر تنظيم المزيد من الإضرابات عن العمل "يلوح فى الأفق"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان أعضاء كلية التمريض الملكية، التى تعد أكبر نقابة وتجمع مهنى للممرضين، قد رفضوا فى أبريل الماضى، عرضًا للحكومة يشمل صرف ما يعادل 2% من الرواتب لمرة واحدة فى العام المالى 2022-2023، وزيادة الرواتب 5% فى العام المالى 2023-2024. وتستطلع النقابة رأى أعضاءها البالغ عددهم 300 ألف، بشأن تنظيم إضرابات أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة. ويسود التوتر الشديد العلاقة بين النقابة، التى نظمت إضرابات متعددة أعاقت رعاية المرضى، وبين الحكومة منذ نهاية أبريل الماضى، عندما قيدت وزارة الصحة مدة الإضراب بعد إجراء قضائى بحق النقابة.

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