زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق روسيا

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق روسياأعلن فرع الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا، اليوم الأحد، عن تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بالقرب من سواحل الإقليم.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة بحسب وكالات الأنباء الروسية، أن الزلزال وقع على بعد 199 كيلومترا من قرية ميلكوفو.

وأضاف البيان: إن مركز الزلزال وقع على عمق 53 كيلومترا.

ولفت إلى أنه لا توجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.