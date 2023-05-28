العالم اليوم - مكارثي يتوقع تصويت غالبية الجمهوريين لصالح اتفاق سقف الدين

انتم الان تتابعون خبر مكارثي يتوقع تصويت غالبية الجمهوريين لصالح اتفاق سقف الدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 05:15 مساءً - قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي الأحد إنه يتوقع أن يحظى اتفاق سقف الديون الذي أبرمه مع البيت الأبيض بتأييد أغلبية من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس.

وأضاف مكارثي في حديث لشبكة فوكس نيوز أن أكثر من 95 بالمئة من الجمهوريين في مجلس النواب متحمسون للغاية للاتفاق الذي يتضمن قيودا على إنفاق الإدارة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أعلنا التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين لابعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة.

وسيصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء على الاتفاق وفق ما أوضح مكارثي، على أن يُقدم مجلس الشيوخ على ذلك لاحقا.

ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.