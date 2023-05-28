زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقى أفغانستان ويشعر به سكان الهند

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الوطنى الهندى لعلم الزلازل -حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأحد- إن سكان العاصمة الهندية نيودلهى والمناطق المجاورة، من بينها ولايات البنجاب وهاريانا وتشانديجارف شمالى البلاد، شعروا بالهزة الأرضية التى استمرت لبضع ثوان.

وأضافت الوكالة الوطنية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 79 كيلومترا جنوب شرقى مدينة فيض آباد الأفغانية، وعلى عمق 220 كيلومترا من سطح الأرض.