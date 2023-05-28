عاجل- انتهاء التصويت وبدء الفرز فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

جدة - نرمين السيد - انتهت عملية التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى تركيا، وبدأت عملية فرز الأصوات، بعد انطلاق التصويت الساعة الثامنة صباح اليوم، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وتنافس فى جولة الإعادة كل مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال قليجدار أوغلو. وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كما كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج النهائية للانتخابات.​​​​​​​

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