العالم اليوم - رسالة من أردوغان قبل نتيجة الحسم

انتم الان تتابعون خبر رسالة من أردوغان قبل نتيجة الحسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 06:22 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تغريدة على موقع "تويتر": "أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح".

وجاء في تغريدة أردوغان التي نشرت في تمام الساعة السادسة، "أدعو جميع إخواني لرعاية صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج نهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة".

وستصدر النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.