الجيش الأمريكى يشن غارة جوية ضد حركة الشباب فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وأشارت القيادة الأمريكية فى إفريقيا، فى بيان نقلته شبكة "فويس أوف أمريكا" الإخبارية على موقعها الإلكترونى، إلى أن الضربة دمرت أسلحة ومعدات "استولى عليها مقاتلو الشباب بشكل غير قانونى"، دون توضيح المكان الذى سرقت منه الحركة هذه الأسلحة والمعدات.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية، أن الضربة ضد المسلحين تمت بالقرب من قاعدة عمليات أمامية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال فى منطقة بولو مارير، لافتة إلى أن الضربة تم تنفيذها "دعما للحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال".
ونوهت قيادة الجيش الأمريكى فى إفريقيا، بأن التقييم الأولى لها عن العملية هو وقوع خسائر فى صفوف العدو فقط دون إصابة أو قتل أى مدنيين فى المنطقة.
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