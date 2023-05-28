العالم اليوم - قادة يهنئون أردوغان بالفوز بولاية رئاسية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 09:22 مساءً - هنأ عدد من قادة الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة، وذلك قبل أن تعلن النتائج بشكل رسمي، فيما اعتبرت النتيجة محسومة بحسب نتائج أولية.

وتلقى أردوغان بعض التهاني حتى قبل صدور النتائج بشكل رسمي، فيما تتوالى التهاني في غضون الساعات المقبلة.

الرئيس الجزائري

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس التركي، لانتخابه لولاية جديدة.

جاء في بيان للرئاسة الجزائرية على فيسبوك:

إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا.

أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين.

أمير قطر

كتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريدة على "تويتر" هنأ فيها أردوغان قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

الرئيس الصومالي