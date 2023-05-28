الأركان الأوكرانية تعلن اسقاط 58 مسيرة من أصل 59 أطلقها الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات محدثة نشرتها هيئة الأركان الأوكرانية عبر فيسبوك فقد شنت روسيا الليلة الماضية هجومًا واسعًا آخر على أراضى أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار.. وتم تدمير 58 من أصل 59 من قبل المدافعين الأوكرانيين، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية" يوكرينفورم".

وأشارت الوكالة إلى أن شخصًا لقى مصرعه وأصيب اثنان آخران فى مدينة كييف نتيجة الهجوم الليلى.