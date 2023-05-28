عاجل.. بوتين يهنئ أردوغان بعد تقدمه فى الانتخابات الرئاسية التركية

جدة - نرمين السيد - هنا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأحد، رجب طيب أردوغان، بعد تقدمه فى الانتخابات الرئاسية التركية، عقب جولة الإعادة التى جرت بينه وبين منافسه كمال كليجدا أوغلو، اليوم الأحد.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال بوتين لأردوغان "انتصارك دليل واضح على دعم الشعب التركى لسياستك الخارجية المستقلة". ونقلت القناة عن وسائل إعلام تركية تقدم رجب طيب أردوغان على كليجدار أوغلو فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز 99% من الأصوات.

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