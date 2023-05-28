عاجل- رسميا.. فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة فى تركيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بإعلان الهيئة العليا للانتخابات فى تركيا، فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات فى جولة الإعادة التى جرت اليوم.





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