العالم اليوم - بعد تهنئة بوتين لأردوغان..زيلينسكي يأمل بالتعاون لأمن أوروبا

انتم الان تتابعون خبر بعد تهنئة بوتين لأردوغان..زيلينسكي يأمل بالتعاون لأمن أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 01:19 صباحاً - هنأ كل من الرئيسين الأوكراني والروسي، يوم الأحد، رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين البلدين و"التعاون من أجل أمن واستقرار" أوروبا.

وقال زيلينسكي عبر تويتر "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقال: "فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسا للجمهورية التركية"، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الروسية.

واعتبر أن إعادة انتخابه "دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة".

كما قال بوتين لأردوغان في رسالة التهنئة إن روسيا "تقدر بشدة مساهمتكم الشخصية في تطوير العلاقات الروسية-التركية الودية" وأعرب عن "الاستعداد لمواصلة حوارنا البنّاء".

وتتمتع تركيا بنفوذ في ملفات مهمة لموسكو، مثل الحرب في سوريا ومواجهة روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وسلمت أنقرة طائرات مسيّرة إلى كييف، لكنها رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على موسكو، وبالتالي أصبحت مركز عبور بديلا مهما للصادرات الروسية التي تخضع لعقوبات شديدة.

كما توسطت تركيا بين أوكرانيا والغرب وروسيا، بما في ذلك من خلال المساعدة في إبرام اتفاقية أتاحت استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.