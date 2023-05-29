العالم اليوم - الاقتصاد في خطاب النصر لأردوغان.. قضايا ملحة وآمال واعدة

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد في خطاب النصر لأردوغان.. قضايا ملحة وآمال واعدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 02:16 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر الذي ألقاه بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة فجر اليوم الإثنين، إن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا للبلاد.

وأكد أردوغان أن حل مشكلة التضخم ليس صعبا، مضيفا أنه سيتراجع في أعقاب خفض سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة قبل عامين.

وأضاف أمام أنصاره في أنقرة "نشيد اقتصادا يركز على الاستثمار والتوظيف مع فريق إدارة مالية يتمتع بسمعة دولية".

وتابع قائلا: "سنستمر في بناء مئوية تركيا. سنركز على أهدافنا الوطنية وسنتوحد من أجل تحقيقها وسنترك الخلافات وراء ظهورنا".

وشدد على ضرورة "بناء اقتصاد إنتاجي. سنبني اقتصادا قويا يستند على الاستقرار والثقة".

وختم خطابه قائلا: "سنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا".

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار قد أكد فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

وأفاد ينار بأنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليجدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

وأوضح أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.