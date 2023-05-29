وزير الإعلام الكويتى: أهمية تعزيز التعاون العربى إعلاميا للتصدى للسلبيات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام الكويتى عبد الرحمن المطيرى أهمية تعزيز التعاون العربى فى المجال الإعلامى وتطوير المنظومة الإعلامية العربية، مؤكدا أن الإعلام العربى مر بتحديات كبيرة داخلية وخارجية أبرزها المرتبط بالتكنولوجيا وثورة الاتصالات ما يتطلب سبل التعاون بين دولنا العربية فى كافة المجالات الإعلامية.





وقال وزير الإعلام الكويتى - خلال حفل افتتاح الملتقى الإعلامى العربى فى دورته الـ18 بالكويت - أن اجتماعات وزراء الإعلام العرب التى تعقد دوريا قد شهدت مناقشات حول كافة التحديات لإيجاد قواعد فنية ومهنية وتوافقية لتنظيم العمل الإعلامى العربي، مشيرا إلى ضرورة التعاون للتصدى لإى ظواهر سلبية تسعى لاستغلال الإعلام ضد الإنسانية والطبيعة والأعراف.

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابى ضرورة إطلاق خطة عمل عربية محكمة ونوعية للتكوين الإعلامى وذلك التعاون مع مختلف الشركاء فى الدول العربية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعى يعد محددا جوهريا فى فهم مستقبل العمل الإعلامى بعدما أضحى خلال السنوات الأخيرة يفرض نفسه بشكل واضح ومتزايد فى مختلف القطاعات المهنية والخدماتية بما فيها ميدان الإعلام والاتصال.

وقال السفير خطابى - خلال حفل افتتاح الملتقى الإعلامى العربى فى دورته الـ18 بالكويت - إن هذه المتغيرات تؤسس لمرحلة جديدة فى العمل الإعلامى بقدر ما تحدث رجة عنيفة فى الأساليب وطرق الاداء المتعارف عليها فى الإعلام المكتوب والإذاعى والتلفزيوني، وطالما ما شكلت واجهات جذابة للأخبار والتواصل والتوعية المجتمعية، وتشكيل الرأى العام والتأثير على مكوناته ، وتدعيم روح المواطنة والحريات وفى جوهرها حرية التعبير فى تحولات غير مسبوقة، الأمر الذى يجعل الاعلام العربى محكوم عليه بالتفاعل مع هذا التطور لاستيعاب ومسايرة هذه التطورات، وذلك باتساق مع اعتماد رؤية استشرافية تسهم فى تجويد الممارسة الإعلامية وتعزيز المهارات والقدرات التنافسية المهنية.

وأعرب السفير خطابى عن ترحيبة بمشاركة قطاع الاعلام والاتصال بالأمانة العامة للجامعة العربية فى هذه الدورة لمناقشة اشكالية مستقبل الاعلام المنظمة تحت رعاية الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، مثمنا الدور الفعال للكويت فى ظل قيادته الحكيمة فى خدمة قضايانا العربية فى مختلف المجالات بما فيها الحقل الإعلامي.

شهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة نادية مصطفى والإعلامى رامى رضوان وكابتن أحمد شوبير والإعلامية هالة سرحان ولفيف من الفنانين والإعلامين العرب كما حضر الحفل سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت.