العالم اليوم - استمرت 3 ساعات و20 دقيقة.. مباراة "ماراثونية" بكأس مصر

انتم الان تتابعون خبر استمرت 3 ساعات و20 دقيقة.. مباراة "ماراثونية" بكأس مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 03:22 صباحاً - شهدت مباراة "إنبي" و"فيوتشر" في بطولة كأس مصر، حادثة غريبة تمثلت بإضافة حكم اللقاء، نادر قمر الدولة، 25 دقيقة وقتا بدلا من الضائع.

وبدأت المباراة بين الفريقين مساء الأحد، في التاسعة والنصف مساء، لتنتهي صباح اليوم الإثنين في تمام الساعة الواحدة إلا 10 دقائق فجرا.

وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية في المباراة 47 دقيقة في الشوط الأول، و76 دقيقة في الشوط الثاني، و15 دقيقة في الشوط الثالث، و19 دقيقة في الشوط الرابع، و12 دقيقة في ركلات الترجيح، بإجمالي 169 دقيقة.

واستمرت المباراة بشكل كامل على مدار 3 ساعات و20 دقيقة، أي ما يعادل 200 دقيقة كاملة.

كذلك شهد اللقاء 12 تبديلا، بواقع 6 تبديلات لكل فريق.

واحتسب حكم المباراة 25 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لمباراة الفريقين، وذلك بعد تعطل "الفار"، وتعرض عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر للطرد في اللقاء.

وطالب محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي "إنبي" لاعبيه بعدم استكمال المباراة أمام "فيوتشر"، اعتراضا على الهدف الذي أحرزه محمد رضا بوبو بداعي اصطدام الكرة بحكم اللقاء.

وعاد الحكم إلى "الفار" لمراجعة الكرة قبل أن يحتسب صحة الهدف بعد تعطل تقنية الفيديو لأكثر من 15 دقيقة، وبعدها رفض مسؤولو "إنبي" استكمال اللقاء.

وفي النهاية عاد الفريق لأرض الملعب، واستكملت المباراة التي انتهت أخيرا بركلات الترجيح 5-6 لصالح "إنبي".