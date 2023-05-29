إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال فى قرية "المغير"، شمال شرق رام الله، ما أدى إلى إصابتهما، قبل أن تعتقل أحدهما (لم تعرف هويته بعد)، فيما نقل المصاب الآخر إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله.

وذكرت وزارة الصحة أن حالة المصاب الذى وصل مجمع فلسطين الطبى متوسطة، مبينة أنه أصيب فى الفخذ والصدر.

وفى جنين، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "عرابة".