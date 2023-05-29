جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، إن الإطلاق المحتمل لأول قمر صناعى استطلاع فى تاريخ كوريا الشمالي، سيكون انتهاكا للقرارات الحالية لمجلس الأمن الدولى وسينظر إليه على أنه استفزاز يشكل تهديدا لأمن اليابان.
وقال ماتسونو: "حتى لو كان إطلاق قمر صناعي، فإنه سيكون انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولى واستفزازا كبيرا لأمن بلادنا".
وأكد أن قرارات مجلس الأمن الدولى تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية، وامتنع ماتسونو عن التعليق المباشر على تقارير من الجانب الكورى الشمالى تفيد بأن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، اطلع على الاستعدادات لإطلاق قمر الاستطلاع الصناعي.
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى أنه تم نشر مجمعات باتريوت PAC-3 فى الجزر اليابانية النائية يوناجونى وإيشيجاكى ومياكو فى بداية شهر مايو الجاري. وأضاف: "سنواصل القيام بكل ما هو ضرورى لحماية حياة سكاننا وحياتهم اليومية".
وفى 19 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ أون، أمر ببدء الاستعدادات لإطلاق أول قمر استطلاع صناعي، والذى من شأنه أن يزيد من قدرات بيونغ يانغ فى جمع البيانات.
وفى وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت أول صاروخ باليستى عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ -18" للمرة الأولى. وأفادت الأنباء، أن كيم جونغ أون اطلع على الاستعدادات لإطلاق قمر صناعى للاستطلاع ووافق على خطة عمل لجنة خاصة تتعامل مع هذا الموضوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تخطر اليابان بإطلاق قمر استطلاع صناعى من 31 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.