العالم اليوم - رغم الأزمات وضغوط المعارضة.. كيف حظي أردوغان بثقة الأتراك؟

انتم الان تتابعون خبر رغم الأزمات وضغوط المعارضة.. كيف حظي أردوغان بثقة الأتراك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 05:16 صباحاً - استطاع الرئيس رجب طيب أردوغان، الفوز بجولة الإعادة في السباق الرئاسي بتركيا، بعدما حصد ما يزيد على نحو 52 في المئة من إجمالي الأصوات مقابل أقل من 48 في المئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وأكد أردوغان في كلمة له عقب فوزه بالانتخابات أنه سيترك الخلافات، وسيركز على تحقيق الأهداف الوطنية والتوحد من أجلها، فيما دعا كليجدار أوغلو الأتراك إلى ما وصفه بمواصلة "النضال من أجل الديمقراطية"، مؤكدا أن مشاكل تركيا سوف ستستمر.

فوز أردوغان جاء في وقت تعاني فهي تركيا من أزمة اقتصادية، وزيادة في التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية، إلا أن الأزمة الاقتصادية لم تمنع الأتراك من منح صوتهم لأردوغان.

ويؤكد السياسي التركي شكري كربوغا لموقع "دوت الخليج" أن هناك عوامل عدة ساهمت في فوز أردوغان بالانتخابات التركية رغم الأزمة الاقتصادية: