العالم اليوم - بالفيديو.. أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها بانتخابات تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 05:16 صباحاً - أدلت صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم، التركية رميسة غلغي، بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، يوم الأحد.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمترا من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وفي تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، أعربت غلغي المدرجة في سجل غينيس للأرقام القياسية، عن أمنياتها في أن تكون الانتخابات خيرا للبلاد.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر، قد أكد مساء الأحد فوز رجب طيب أردوغان بعد حصوله على 52.14 في المئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

وقال ينر إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليجدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.