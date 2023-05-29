العالم اليوم - أوكرانيا.. هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ على كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 06:22 صباحاً - أكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية، اليوم الإثنين، تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي بالمسيرات وصواريخ كروز.

وقالت الإدارة العسكرية في بيان إنه "تم تدمير 40 هدفا جويا من قبل قواتنا ووسائل الدفاع الجوي".

وأضاف البيان: "مرت 18 ساعة فقط على أكبر هجوم شنه الروس على كييف. هاجم العدو العاصمة مرة أخرى. هذا هو الهجوم الجوي الخامس عشر منذ بداية مايو".

وتابع: "يحاول الروس بكل قوتهم تدمير الأهداف الرئيسية، وفي نفس الوقت يستنفدون موارد دفاعنا الجوي".

وأشار البيان إلى أن الهجمات الروسية تهدف إلى "إبقاء السكان المدنيين في حالة توتر نفسي عميق".

ووفق المعلومات الواردة في البيان فقد استخدمت في الهجوم الروسي مسيرات من نوع "شاهد"، بالإضافة إلى صواريخ كروز TU-95MS وKh-55، أطلقت من بحر قزوين.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الهجوم، قال البيان: "تسبب الحطام المتساقط بتدمير سقف مبنى سكني في منطقة بوديلسك دون وقوع إصابات. لم ترد بعد معلومات عن الضحايا".

واختتم البيان بالقول إن "الهجمات على كييف غير مسموح بها بفضل العمل الممتاز للدفاع المضاد للطائرات".