بايدن: الاتفاق حول سقف الدين جاهز لطرحه على الكونجرس وأحث على إقراره

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن، بأن الاتفاق النهائى بين الحزبين الجمهورى والديمقراطي، لرفع سقف الديون الأمريكية يتجه الآن إلى الكونغرس، داعيا "المجلسين إلى تمرير الاتفاق".





الكشف عن تفاصيل صفقة البيت الأبيض مع الكونغرس لتجنب التخلف عن سداد الدين

وقال بايدن فى ظهور قصير أمام وسائل الإعلام فى البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة حقا إلى الأمام"، مضيفا، "إنه (الاتفاق) يزيل تهديد حدوث تعثر كارثى عن الطاولة".

وفى وقت سابق، توصل ممثلو الرئيس الأمريكى وأعضاء الكونغرس الجمهوريون، إلى اتفاق مبدئى يوم السبت، لرفع سقف الدين القومى للبلاد وخفض إنفاق الميزانية فى المشاورات لمنع التخلف عن سداد الديون.

وبحسب Punchbowl News، فإن "الجمهوريين فى مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق مبدئى مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين".

ويوم الجمعة، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونغرس أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد فى الخامس من يونيو المقبل، وليس الأول من يونيو، كما كان متوقعا فى السابق.