أوكرانيا تدعو السكان للبقاء بالملاجئ بعد سلسلة من الانفجارات هزت كييف

جدة - نرمين السيد - دوت صفارات الإنذار من غارات جوية فى جميع أنحاء مدن أوكرانيا، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوى عدة انفجارات فى مناطق مُختلفة وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمى الأوكرانية.





وأكد عمدة كييف اشتعال النيران فى أحد المنازل بحى بوديلسك بالعاصمة؛ بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة أو صاروخ، لافتًا إلى إسقاط صاروخ بالقرب من العاصمة والدفاع الجوى يواصل عمله ضد أهداف فى سماء المدينة، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نباءٍ عاجل. وأشار عمدة كييف إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوى بعد انفجارات فى حى هولوسيف ومناطق أخرى بالعاصمة. ودعت أوكرانيا السكان للبقاء فى الملاجئ، بعد الانفجارات بعدة مناطق بالعاصمة كييف. وقال سيرجى بوبكو، نائب رئيس الإدارة العسكرية فى كييف، إن العاصمة تعرضت فى ليلة 28 مايو، لأكبر هجوم بالطائرات بدون طيار منذ اندلاع الأعمال القتالية.

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