العالم اليوم - بالفيديو.. اختفاء ظل الكعبة المشرفة خلال ظاهرة فلكية فريدة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. اختفاء ظل الكعبة المشرفة خلال ظاهرة فلكية فريدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 08:16 صباحاً - شهدت سماء مدينة مكة المكرمة، الأحد، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، ما أدى لاختفاء ظلها، في مشهد يتكرر مرتين سنويا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن تعامد الشمس على الكعبة "حدث وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرا (10:18 ت.غ)".

وأشارت إلى أن "التعامد هو الأول للشمس لهذا العام".

ونقلت الوكالة عن رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة ماجد أبو زاهرة، أن "ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان".

وأوضح أبو زاهرة أن "التعامد يتكرر مرتين في العام، الأولى في مايو، والثانية في يوليو".

وبين أن التعامد يحصل "أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء لتصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال مايو، وعند عودتها جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في يوليو".

وتعد "ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة وحساب محيط الكرة الأرضية"، وفق أبو زاهرة.