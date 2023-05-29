جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس النواب الأمريكى، إن "الإصلاحات فى اتفاق سقف الدين مع الرئيس الأمريكى جو بايدن تمثل بداية التغيير التاريخى"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد صرح بأن الاتفاق النهائى بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، لرفع سقف الديون الأمريكية يتجه إلى الكونجرس، داعيا "المجلسين إلى تمرير الاتفاق". وقال بايدن فى ظهور قصير أمام وسائل الإعلام فى البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة حقا إلى الأمام"، مضيفا، "إنه (الاتفاق) يزيل تهديد حدوث تعثر كارثى عن الطاولة". وفى وقت سابق، توصل ممثلو الرئيس الأمريكى وأعضاء الكونجرس الجمهوريون، إلى اتفاق مبدئى أمس السبت، لرفع سقف الدين القومى للبلاد وخفض إنفاق الميزانية فى المشاورات لمنع التخلف عن سداد الديون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح جديد من النواب الأمريكى بشأن اتفاق سقف الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.