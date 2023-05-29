الصين تطالب اليابان بالعدول عن قرار فرض ضوابط على تصدير الرقائق

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة التجارة الصينية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بكين مستعدة للعمل مع طوكيو لتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية الرئيسية. وتخشى الصين من تشديد اليابان قيودها على صادراتها من صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، فى إطار إعلان طوكيو عزمها وضع قيود على صادرات 23 نوعًا من معدات صناعة الرقائق الأساسية بدءاً من يوليو، تماشيًا مع الولايات المتحدة وهولندا فى تنفيذ ضوابط تصدير شاملة يمكن أن تحد من وصول الصين إلى الرقائق المتطورة، بحسب القناة الإخبارية.

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