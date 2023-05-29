لافروف يصل كينيا فى إطار جولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلتقى لافروف مع قيادة البلاد، فى رابع زيارة يقوم بها للقارة الإفريقية خلال عام.
وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الروسى للقارة الإفريقية خلال عام، فقد زار فى يوليو الماضى مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو، ثم عقب ذلك توجه إلى جنوب إفريقيا وإسواتينى وأنجولا وإريتريا ومالى وموريتانيا.
ومن المقرر أن تستضيف سان بطرسبورج فى يوليو المقبل، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى.
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