الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن 15 فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمُخيم "عسكر" شرق محافظة "نابلس"، الواقعة شمال الضفة، فيما جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من أنحاء متفرقة بالمحافظة المضطربة، والتى تعد هدفًا أساسيًا لاقتحامات الاحتلال هى وجارتها "جنين" الواقعة إلى الشمال منها وهى معقل المقاومين الفلسطينيين.

وأضافت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مدينة "قلقيلية"، شمال غرب الضفة، بعد مداهمتها منزل ذويه وقيامها بتفتيشه.

وفى الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا فلسطينيا بعد مُداهمة منزله وتفتيشه.