اليابان: إعصار «ماوار» يقترب من محافظة أوكيناوا

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، كان الإعصار يتحرك إلى الشمال الغربى من شرق الفلبين بسرعة نحو 10 كيلومترات فى الساعة حتى الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين، وكانت تحزم رياحًا تصل سرعتها إلى 216 كيلومترًا فى الساعة وكان ضغطها الجوى 950 هكتوباسكال فى مركزها.
ومن المتوقع أن يقترب من جزر ساكيشيما قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية اعتبارًا من يوم الأربعاء.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن ارتفاع المد يوم الاثنين قد يصل إلى 5 أمتار فى جزيرة أوكيناوا الرئيسية و7 أمتار بالقرب من جزر ساكيشيما.
كما توقعت أن تصل سرعة هبوب الرياح إلى 90 كيلومترًا فى الساعة فى جزيرة أوكيناوا الرئيسية و108 كيلومترات فى الساعة فى جزر ساكيشيما.
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