لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل.. سفينة حربية يابانية تصل إلى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وصلت سفينة حربية يابانية إلى كوريا الجنوبية اليوم الإثنين؛ للمشاركة فى مناورة بحرية متعددة الجنسيات هذا الأسبوع، بهدف إلى منع تهريب أسلحة الدمار الشامل، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.





وبحسب الوكالة، وصلت المدمرة اليابانية "جيه إس هاماجيرى" إلى مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد؛ للمشاركة فى تدريبات إيسترن إنديفور 23 يوم الأربعاء فى المياه الدولية جنوب شرق جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية.

وستنضم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكندا وسنغافورة إلى التدريبات التى يقودها أسطول المهمة البحرية السابع التابع للبحرية الكورية الجنوبية، ستجرى التدريبات بعد يوم من انعقاد منتدى رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار الأسلحة النووية يوم الثلاثاء.

كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وصلت السفينة الحربية التابعة لقوة الدفاع الذاتى البحرية اليابانية، وهى ترفع ما يسمى بعلم الشمس المشرقة، وأشار النقاد إلى أن الصورة قد تثير جدلًا تاريخيًا، إذ يُنظر إلى العلم على أنه رمز للنزعة العسكرية اليابانية فى الماضى.

وقالت وزارة الدفاع فى سول، إنها لن تثير أى مشكلة بشأن استخدام العلم، واصفة إياه بأنه "ممارسة دولية مشتركة".

ومن المقرر أن تحشد الدول المشاركة ما مجموعه سبع سفن وست طائرات، وتخطط لتشكيل مركز تنسيق متعدد الجنسيات "للتعاون فى تبادل المعلومات والإجراءات البحرية الأخرى".

وقال مسؤول فى سول إن التدريبات لا تستهدف أى دولة بعينها، لكن الرأى السائد هو أنها ستساعد فى تعزيز الجهود المُتضافرة لإحباط إمكانية انتشار أسلحة الدمار الشامل فى كوريا الشمالية.