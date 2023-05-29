حاكم بيلجورود: يجب ضم خاركوف إلى روسيا لمنع الهجمات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، إنه يجب ضم خاركوف إلى روسيا لمنع الهجمات الأوكرانية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان حاكم بيلجورود الروسية أعلن، أول أمس السبت، مقتل شخص وإصابة مدنيين فى قصف أوكرانى لحى شبيكينسكى، لافتًا إلى تعرض مؤسستين كبيرتين للقصف واندلاع حريق وتضرر خط كهرباء.

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