العالم اليوم - منافسة مانشستر يونايتد على الألقاب.. تن هاغ يضع شرطا

انتم الان تتابعون خبر منافسة مانشستر يونايتد على الألقاب.. تن هاغ يضع شرطا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 11:20 صباحاً - طالب إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بالمزيد من الاستثمارات في النادي حتى يكون بوسعه المنافسة على الألقاب، بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحسم يونايتد المركز الثالث برصيد 75 نقطة عقب تعويض تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على فولهام في الجولة الأخيرة من الدوري، الأحد.

ويملك يونايتد، الذي أحرز لقب كأس الرابطة في فبراير الماضي، الفرصة لإضافة لقب جديد عندما يصطدم بجاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.

وقال تن هاغ للصحفيين: "نحن في الطريق الصحيح، لكننا لم نصل إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه. لا يزال الطريق طويلا. هناك إمكانات كبيرة في هذا الفريق وهذه التشكيلة من اللاعبين".

وأضاف: "لقد أظهرنا خلال الموسم أننا نتطور، وهذه إشادة باللاعبين والجهاز التدريبي. لقد عملنا بجدية كبيرة، لكن يجب أن نوفر استثمارات".

وتابع المدرب الهولندي: "يدرك النادي أنه إذا أراد الوجود في المربع الذهبي والمنافسة على الألقاب، فإن هذه بطولة صعبة للدوري وينبغي الاستثمار، وإلا لن تملك فرصة لأن باقي الأندية ستفعل ذلك".

وأحرز يونايتد لقب الدوري لآخر مرة تحت قيادة المدرب المخضرم أليكس فيرغسون في موسم 2012-2013.