زيلينسكى يهنئ أردوغان بفوزه فى انتخابات الرئاسة التركية

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الإثنين، نظيره التركى، رجب طيب أردوغان، بفوزه فى جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وقال إنه يعوّل على توطيد "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وكتب "زيلينسكى" على تويتر "نعول على تعزيز الشراكة الاستراتيجية على نحو أكبر لصالح بلدينا، وكذلك تعزيز التعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا".

وأعلن أحمد رينار، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، فوز المرشح، رجب طيب أردوغان، بمقعد الرئاسة التركية لولاية ثالثة ولمدة خمس سنوات مقبلة.

وأضاف "رينار" فى مؤتمر صحفى مساء الأحد، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية" أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكيليشدار أوغلو، بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبًا فى جولة الإعادة.

وتقدم رئيس الهيئة العليا للانتخابات بالتهنئة لأردوغان على فوزه فى جولة الإعادة، موجهًا الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية وممثلى الأحزاب السياسية فى مراكز الاقتراع، وكل مَن قدّم الدعم من أجل إنجاح هذه الانتخابات.