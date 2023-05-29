كييف: إسقاط 29 مسيرة روسية أمس

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية فى كييف، اليوم الإثنين، إسقاط 29 طائرة مسيرة، من أصل 35 استهدفت أراضيها ليلة أمس الأحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت صفارات الإنذار دوت إثر غارات جوية فى جميع أنحاء مدن أوكرانيا، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوى عدة انفجارات فى مناطق مُختلفة وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمى الأوكرانية. وأكد عمدة كييف اشتعال النيران فى أحد المنازل بحى بوديلسك بالعاصمة؛ بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة أو صاروخ، لافتًا إلى إسقاط صاروخ بالقرب من العاصمة والدفاع الجوى يواصل عمله ضد أهداف فى سماء المدينة، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نباءٍ عاجل.

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