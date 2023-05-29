المركزى الروسى: المستثمرون الأجانب سحبوا 36 مليار دولار من روسيا خلال 2022

جدة - نرمين السيد - كشف تحليل بيانات من البنك المركزى الروسى، اليوم الإثنين، عن أن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد، وذلك بعد بيع أعمالهم بها فى الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".





وبحسب الوكالة الروسية، غادرت العشرات من أكبر الشركات فى العالم، أو قلصت عملياتها، فى روسيا، كرد فعل على الحرب الروسية الأوكرانية، التى اندلعت فى 24 فبراير 2022. بينما قلل البنك المركزى الروسى، الأسبوع الماضى، من أهمية تأثير تخارج الشركات الأجنبية، قائلًا إن تلك الفترة شهدت نحو 200 عملية بيع، شمل 20% فقط منها بيع أصول كبيرة تزيد على 100 مليون دولار. وتصف موسكو أفعالها فى أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، بينما تصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان بلا داع للاستيلاء على الأراضى.

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