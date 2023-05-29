العالم اليوم - "دانة غاز" ترفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر "دانة غاز" ترفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 12:22 مساءً - أعلنت شركة "دانة غاز"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لرفع سقف ملكية الأجانب في أسهم الشركة، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ألغى شرط تملّك مواطني دولة الإمارات حصة لا تقل عن 51 بالمئة من رأس مال الشركات العاملة في الدولة.

واعتبارا من الاثنين 29 مايو، يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك ما يصل إلى 100 بالمئة من أسهم الشركة، وذلك بعد أن كان الحد الأقصى لملكية الأجانب لا يتعدى 49 بالمئة، وهو القرار الذي وافق عليه مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 26 أبريل.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز: "إن السماح للمستثمرين الأجانب بتملّك أسهم الشركة بالكامل سوف يدعم رؤية الإمارات الرامية إلى دعم أسواق رأس المال النشطة في الدولة من خلال استقطاب أعداد أكبر من المستثمرين الدوليين وتعزيز السيولة النقدية في السوق. ومن خلال خططها التوسعية فمن المتوقع أن تحقق دانة غاز معدلات نمو قوية، سواء في إقليم كردستان العراق حيث نعمل على زيادة الإنتاج، أو في مصر حيث نعمل على تعظيم قيمة أصولنا من خلال التفاوض للحصول على شروط إقتصادية أفضل".

يذكر أن دانة غاز كانت قد سجلت خلال الربع الأول من عام 2023 صافي أرباح بقيمة 183 مليون درهم (50 مليون دولار) مقارنة بصافي أرباح بقيمة 198 مليون درهم (54 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022. وتراجعت الربحية فقط بنسبة 7 بالمئة رغم انخفاض أسعار البيع المحققة لمنتجات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 22 بالمئة.