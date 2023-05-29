القاهرة الإخبارية: روسيا تشن الهجوم الـ15 جويا على كييف منذ بداية مايو

وقال مسؤولون إنه لم تقع أى أضرار كبيرة أو إصابات فى كييف، فيما كان الهجوم الجوى الخامس عشر الذى تشنه روسيا على المدينة منذ بداية مايو، والثانى خلال الليل على التوالى وبنفس الكثافة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وقال فيتالى كليتشكو، رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام "ليلة أخرى صعبة للعاصمة".
يأتى الهجوم فى أعقاب إطلاق أكبر وابل من الطائرات المُسيرة على كييف الليلة السابقة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العديدين. وفى هجوم أمس الأحد، تم إسقاط 36 طائرة مُسيرة فوق كييف.
وقالت الإدارة العسكرية للمدينة إن روسيا استخدمت فى هجومها اليوم الإثنين، مزيجًا من طائرات شاهد وصواريخ كروز.
وقال سيرهى بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة على تيليجرام "بهذه الهجمات المُستمرة، يسعى العدو إلى إبقاء السكان المدنيين فى حالة توتر نفسى عميق".
ولم تصدر موسكو تعليقًا بخصوص هذه الهجمات حتى الآن، ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من التقارير المُتعلقة بحجم الهجمات.
وقال شهود من "رويترز" إنهم سمعوا دوى عدة انفجارات، عندما كانت المدينة وجميع أنحاء أوكرانيا تحت الإنذار من غارات جوية فى ساعة مُبكرة من صباح اليوم الإثنين.
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