كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على إلغاء خطتها لإطلاق قمر اصطناعى

جدة - نرمين السيد - حثت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، حكومة بيونج يانج على إلغاء خطتها لإطلاق قمر اصطناعى، وتعهدت بالتعاون مع المجتمع الدولى للرد على استفزازات جارتها الشمالية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





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