باحث سياسى: العراق هزم داعش بتلاحم أبنائه وأجهزته ودعم عربى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجى المصرى، إن العراق استطاع بفضل جهود أبنائه وتلاحم الأجهزة المعنية بالدولة ودعم محيطه العربى أن يجتاز محنة داعش.





وأضاف الدكتور محمد عز العرب، خلال لقائه ع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر مشهورة بكتالوجها السياسى وهو عدم التدخل فى شئون الدول الداخلية، مشيرًا إلى أن العراق تمت استباحته من بعض الدول لفترات.

وأشار إلى أن إعادة بناء العراق يوجد جزء خاص فيها بإعادة قوات الشرطة فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب، و مصر تجربتها رائدة فى هذا المجال لأن العدو واحد.

وتابع، أن شركات القطاع العام لها دور كبير فى تأهيل البنية التحتية بالعراق لأن مصر لها باع طويل فى ذلك سواء كانت شركات حكومية أو خاصة.