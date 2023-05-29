استشهاد فلسطينى متأثرا بجروحه فى مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحى، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الإثنين، عدة أحياء من مدينة جنين.

وقالت مصادر أمنية للوكالة، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة فى محيط مستشفى جنين الحكومى.

وأضافت تلك المصادر بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحى باتجاههم، ما أدى إلى إصابة 8 منهم أحدهم بجروح حرجة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وصدمت إحدى آلياتها مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازى، وألحقت بهما أضرارًا مادية.