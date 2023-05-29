الفلبين ترفع مستوى التحذير من إعصار «ماوار»

جدة - نرمين السيد - وحذرت السلطات السكان فى الأجزاء الشمالية من "لوزون" من الرياح القوية فى عشرات المناطق، مشيرة إلى أن الأمطار ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية.

وتابعت الشبكة أنه من المتوقع أن يتسبب الإعصار فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بشكل واسع، وتعد "لوزون" من أكبر جزر البلاد وتقع بها العاصمة "مانيلا".