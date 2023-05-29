القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا بضواحى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكانت صفارات الإنذار قد دوت اليوم الإثنين، فى جميع أنحاء مدن أوكرانيا، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوى عدة انفجارات فى مناطق مُختلفة وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمى الأوكرانية.

وأكد عمدة كييف اشتعال النيران فى أحد المنازل بحى بوديلسك بالعاصمة، بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة أو صاروخ، لافتًا إلى إسقاط صاروخ بالقرب من العاصمة والدفاع الجوى يواصل عمله ضد أهداف فى سماء المدينة، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار عمدة كييف إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوى بعد انفجارات فى حى هولوسيف ومناطق أخرى بالعاصمة.

ودعت أوكرانيا السكان للبقاء فى الملاجئ، بعد الانفجارات بعدة مناطق بالعاصمة كييف.